شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: سنحمل الصين وروسيا مسؤولية منع العقوبات على إيران والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن أمريكا ستحمل الصين وروسيا المسؤولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كلف وزير الخارجية بإبلاغ مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران بموجب آلية "سناباك".
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