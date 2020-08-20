شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يفضح علاقة ميليشيا الحوثي بداعش والقاعدة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مجلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً نفي علاقتها مع التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش والقاعدة وتسويق نفسها لدى المجتمع الدولي بأنها تحارب الإرهاب، محاولة يائسة فالشعب اليمني والعالم أجمع يدرك حقيقتها الدموية ومشروعها الإرهابي العابر للحدود.
وقال: «إن هذه المسرحية الهزلية لا يمكن أن تخفي أن الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية متمردة اتفقت مع داعش والقاعدة لمساندتها في قتال ونهب القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرته، وسبق أن أطلقت ميليشيا الحوثي العديد من العناصر الإرهابية من السجون التي سيطرت عليها بعد انقلابها على الشرعية الدستورية والإجماع الوطني، وما المسرحية الأخيرة التي زعمت الميليشيات سيطرتها على منطقة يكلا ومنطقة التيوس والتي تقع في إطار سيطرتهم أصلاً إلا واحدة من أوجه التعاون وتكامل الأدوار بين هذه التنظيمات الإرهابية».
وأشار ناطق القوات المسلحة، إلى أن ميليشيات الحوثي بعد أن تلقت هزائم متوالية على أطراف مأرب طوال الخمسة الأشهر الماضية لجأت للبحث عن انتصارات وهمية واختلاق معارك هزلية في مناطق سيطرته بمحافظة البيضاء، لرفع معنويات مقاتليها المنهارة والتغطية على جرائمها الإرهابية.
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