شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشيخ طلال آل ثاني تتهم القضاء القطري بالفساد والان نبدء بالتفاصيل

قالت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية، إن السلطات القطرية تواصل المراوغة بشأن زوجي المعتقل، كما تستخدم أشخاصا لملاحقتي. واتهمت زوجة الشيخ طلال آل ثاني في مقابلة مع قناة العربية أمس القضاء القطري بالفساد، مشيرة إلى أن زوجها تعرض للتعذيب في سجون قطر.

وأوضحت زوجة الشيخ طلال آل ثاني أن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم سجنهم والقبض عليهم بطرق غير قانونية، مؤكدة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب. وأكدت أريان أنه ليس لديها أي معلومات عن زوجها المعتقل.

وكانت أسماء طالبت في وقت سابق الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية، لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفة إياها بالتعذيب.

وقالت أريان إن الحكومة القطرية ترفض بتعنت تواصلها مع زوجها، إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر.

انتهاكات جديدة

وقالت أريان، في تصريحات تلفزيونية، إنها تقدمت بأربع شكاوى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحبس زوجها 25 عاما بسبب قضايا شيكات بالمخالفة للقانون.

وكشفت عن تعرض زوجها لانتهاكات جديدة في سجنه منها التعذيب والتجويع ومنع الأدوية ما أدى لتدهور صحته بحسب تسريبات من أشخاص داخل السجن، إضافة إلى عدم الاعتناء بنظافة ملابسه بعد تقدمها بشكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

فساد وظلم

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وأعربت أسماء أريان، عن شكرها للأمم المتحدة، بعدما أدرجت الانتهاكات المرتكبة بحق زوجها في 1600 ورقة تثبت فساد وظلم النظام القطري، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة نظرت إلى الأوراق على محمل الجد منذ البداية، وتوقعت أن تنهي قطر تلك الأزمة ولكن السلطات القطرية تمادت في ظلم زوجها.

وأضافت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني: إن مسؤولي السلطات القطرية غير صادقين، ولا يعرفون التعامل مع القوانين الدولية. مشيرة إلى أنه تم سجن الشيخ طلال بسبب مطالبته بحقوق، كما أن سلطات الدوحة نهبت حقوق عائلة آل ثاني واتهمتهم بمعارضة سياسة البلاد.

حقوق مسلوبة

وأشارت إلى أن حقوق أسرة زوجها مسلوبة والنظام القطري رفض إعطاءهم أيا منها باعتبارهم أبناء الحاكم السابق ويرفضون التفاوض على ذلك، مشيرة إلى أن أبناءها لم يروا أباهم منذ 7 سنوات.

وأكدت أسماء أريان، أن النظام القطري يعذب زوجها داخل المعتقل بدون أي ذنب اقترفه، مشيرة إلى أنها مطاردة الآن في ألمانيا، وتخضع لحماية أمنية من قبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التي تتعرض لها.

وأضافت: إنها أصبحت لا تثق في النظام القطري، وأبناؤها الثلاثة عبدالله 8 أعوام، وأحمد 7 أعوام، العنود 11 عاما، يريدون رؤية والدهم ولكن حكام قطر يرفضون الإفراج عنه.

وأوضحت زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني أن مقربين من الأسرة الحاكمة ربطوا الإفراج عنه بعودتها لقطر، كما أشارت إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه.