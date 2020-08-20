شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية والان نبدء بالتفاصيل
وشدد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي، أمس مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن «الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية كضم أراضٍ فلسطينية أو بناء مستوطنات هي عمل غير قانوني، ويشكل خطراً على مسار التوصل إلى حل سلام شامل.
وقال إن المملكة عندما دعمت مبادرة السلام في 2002 كانت لديها رؤية بأن تكون هناك علاقات بين جميع الدول العربية وإسرائيل.
وقال الأمير فيصل إنه بحث مع نظيره الألماني «ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران». وأضاف إن إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح.
وأشار وزير الخارجية إلى جهود المملكة في دعم الحل السياسي في اليمن وإعلان التحالف الدولي وقف إطلاق النار.
وحول الملف الليبي، قال الأمير فيصل بن فرحان: «ندعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا». وشدد على حرص المملكة في دعم الحوار السياسي للتوصل إلى حل ينهي حالة الصراع في ليبيا.
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