شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة المعارضة تدعو أوروبا لدعم صحوة بيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

ناشدت زعيمة المعارضة في بيلاروس، سفيتلانا تيخانوفسكايا، زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون لبحث الأزمة في بلادها ورفض فوز الرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، الكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية، طبقًا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء، أمس الأربعاء.

وقالت تيخانوفسكايا، التي كانت تتحدث بالإنجليزية في خطاب جديد بالفيديو من المنفى في ليتوانيا، «قادة أوروبا الكرام، أدعوكم لدعم صحوة بيلاروس».

وأضافت: «أدعوكم لئلا تعترفوا بتلك الانتخابات المزورة. لقد فقد السيد لوكاشينكو كل الشرعية، في نظر دولتنا والعالم».

وتابعت أن الانتخابات التي جرت في التاسع من أغسطس، التي زعم فيها لوكاشينكو فوزه بحوالي 80% من الأصوات «ليست نزيهة ولا شفافة.. النتائج كانت مزورة».

ودعت زعيمة المعارضة في بيلاروس زعماء الاتحاد الأوروبي إلى دعم الانتقال السلمي للسلطة، من خلال انتخابات رئاسية مبكرة.

وأضافت: «الناخبون الذين خرجوا للدفاع عن صوتهم في شوارع مدنهم بمختلف أنحاء بيلاروس تعرضوا للضرب بوحشية والسجن والتعذيب من قبل النظام، الذي يتشبث بالسلطة بشكل بائس».

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ومن المقرر أن يبحث زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الـ27 سبل معالجة أزمة بيلاروس، أمس، فيما تستمر مظاهرات واسعة في الدولة السوفيتية السابقة في أعقاب انتخابات متنازع عليها جرت هذا الشهر.

وذكر رئيس وزراء هولندا، مارك روته في بيان أمس أن «الاتحاد الأوروبي بما في ذلك هولندا لا يمكن أن يقبل نتائج الانتخابات» التي جرت في بيلاروس.

وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «في الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، سوف أدعو إلى عمل أوروبي حازم ومنسق».

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون أفضل رد على أزمة بيلاروس.

وأضاف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «رسالتنا واضحة.. يتعيّن أن يتوقف العنف ويتعيّن بدء حوار سلمي وشامل.. يجب أن تعكس قيادة بيلاروس إرادة الشعب».