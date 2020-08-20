شكرا لقرائتكم خبر عن ندرة المياه العذبة تؤجج موجة صراعات عالمية جديدة في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «غلوبال فيلدج سبيس» إن الماء بات الذهب الجديد ومصدرا ناشئا للنزاعات حول العالم.

وبحسب مقال لـ«عبدالرسول سيد»، فإن استنفاد موارد المياه الصالحة للشرب يبعث بإنذار في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بظهور موجة جديدة من الصراعات العالمية المستقبلية سعيا للسيطرة على خزانات المياه المتاحة في العالم.

ومضى يقول: لسوء الحظ، دفع النمو السكاني والصناعي السريع والتغير الجذري في المناخ العالمي العالم إلى «إفلاس في المياه».

وتابع: يعاني عالمنا اليوم من نقص حاد في مياه الشرب العذبة، وأدت هذه الندرة بالذات إلى اندلاع صراع بين القوى العالمية لاحتلال أكبر قدر ممكن من مواقع المياه في العالم.

وأردف يقول: وفقًا لبعض الخبراء، في القرن الحادي والعشرين، سيحل «الذهب الأزرق» محل النفط «الذهب الأسود»، فكما شهد العالم حروبًا شرسة بحثا عن النفط، فمن المحتمل الآن أن يشهد جولة أخرى من الحروب على المياه.

حروب المياه

ونقل عن فريدريك لاسير، الأستاذ في جامعة لافال في كيبيك ورئيس مرصد البحوث الدولية حول المياه (ORIE)، قوله: حتى الآن، نشب قليل من الحروب على خلفية الصراعات على المياه، لكن ندرة هذه الحروب لا تشكل ضمانة في مستقبل يشهد عالما يتأثر بتغير المناخ وترتفع فيه أعداد السكان بوتيرة لم يسبق لها مثيل.

ومضى يقول: ستكون ندرة مياه الشرب العذبة العامل الأول والأهم، الذي قد يؤدي إلى حروب المياه العالمية. تشهد الصراعات الإقليمية الجارية على المياه أيضًا على حقيقة أن حروب المياه العالمية بارزة.

ونوه بأن الاستخدام العالمي للمياه تضاعف 3 مرات على مدار الـ 50 عامًا الماضية، مضيفا «أفاد البنك الدولي بأن 80 دولة تعاني الآن من نقص في المياه، حيث يعيش أكثر من 2.8 مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع. ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 3.9 مليار، أي أكثر من نصف سكان العالم، بحلول عام 2030، ما يخلق وضعا ينذر بالخطر».

النفوذ المالي

وبحسب الكاتب، حذر التقرير من حروب المياه القادمة في وسط وجنوب آسيا بسبب ندرة المياه وتوقع أن جميع أنحاء العالم ستشعر بالأزمة.

ولفت إلى أن تسليع المياه وما تلاه من ظهور بارونات المياه أدى إلى تفاقم المشكلة، مضيفا: يمكن لحفنة من الشركات الخاصة أن تتحكم قريبًا في جزء كبير من المورد الأكثر حيوية في العالم.

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ونقل عن ديفيد بويز من مؤسسة الخدمات العامة الدولية بالمملكة المتحدة، قوله: «يجب أن نكون حريصين للغاية على عدم فرض قوى السوق على المياه؛ لأن هناك العديد من القرارات التي تدخل في إدارة المياه. هناك قرارات بيئية وقرارات ثقافية اجتماعية. إذا قمت بتسليع المياه وجلبت قوى السوق، التي ستتحكم فيها وتهمش أي قلق آخر بخلاف الربح، فسوف تفقد القدرة على التحكم فيها».

وأردف الكاتب: حتى الآن، تركزت الخصخصة في البلدان الأفقر، حيث استخدم البنك الدولي نفوذه المالي لإجبار الحكومات على خصخصة مرافق المياه في مقابل القروض. ووفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، فإن التوسع الهائل لهذه الشركات لم يكن ممكنا بدون البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

الهند وباكستان

ولفت إلى أن أهم معارك المياه المقبلة ستكون بين الهند وباكستان، حيث سيؤدي ذوبان الأنهار الجليدية بسرعة في جبال الهيمالايا إلى تقليل تدفق الأنهار العظيمة مثل نهر السند والغانج وبراهمابوترا مما يجعل شبه القارة الهندية واحدة من أكثر المناطق تعرضًا للجفاف.

وأردف: ستؤدي السيطرة على المياه المتبقية في نهر السند إلى إشعال نيران الحرب حول كشمير. تعتمد باكستان اعتمادًا كبيرًا على تدفق نهر السند في الزراعة وإمدادات المياه العذبة. ومن ثم، فإن أي محاولة من جانب الهند لإخضاع مياه الهند أو العبث بتدفقها السلس ستواجه مقاومة كبيرة من جارتها المسلحة نوويًا باكستان.

وتابع: علاوة على ذلك، يهدد النمو السكاني الجامح في باكستان وتحول أنماط هطول الأمطار توقعاتها المائية. مع وجود عدد هائل من السكان سيتضاعف تقريبًا في السنوات الـ 35 عاما المقبلة، فإن طلب باكستان على مواردها المائية المحدودة للغاية سيزداد بطريقة لا يمكن تصورها تقريبًا. بالفعل، تعد البلاد واحدة من أكثر المياه ندرة على وجه الأرض.

الصراعات المرجحة

وأردف يقول: يعتبر نهر دجلة والفرات منطقة أخرى من المحتمل أن تشهد صراعات مائية. في السنوات الأخيرة، بنى الأتراك سدودًا تتحكم في تدفق المياه إلى العراق وسوريا. إذا استمرت تركيا في الحصول على المزيد من المياه أو أدى الجفاف إلى تقليل تدفق النهر بشكل أكبر، فقد يصبح البلدان المجهدان بالمياه في اتجاه مجرى النهر غير راضين للغاية عن تركيا. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراع عنيف.

ولفت إلى أن الصراع على مياه النيل من بين الصراعات المرجحة بقوة، رغم أنه أطول نهر في العالم. وتابع: منذ آلاف السنين، كانت مصر مرادفة لنهر النيل. منذ العصور القديمة، كانت مصر تعتمد على النيل في المياه والنقل والغذاء. إذا نظرت إلى خريطة البلد ستشاهد كيف أن جميع السكان تقريبًا يعانقون النهر بينما بقية البلاد صحراء إلى حد كبير.

وأردف: يكمن الخطر في أنه كلما زاد استخدام إثيوبيا والسودان وجنوب السودان للمياه، قل وصولها إلى المصريين. تجري الدول محادثات لحل مشكلة استخدام المياه سلميا. ومع ذلك، إذا فشلت هذه المناقشات، فإن حرب المياه هي احتمال.

ونوه بأن الدول الأخرى، التي قد تضع أقدامها في ساحة المعركة للفوز بالذهب الأزرق تشمل إيران وأفغانستان ومصر وليبيا ونيجيريا والصومال.