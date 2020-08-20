عودة صلاة الجمعة في مساجد مصر بداية من 28 أغسطس وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء المصري قررت اليوم الأربعاء الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة 28 آب/ أغسطس الجاري.

وأوضح وزير الأوقاف أن السماح بعودة صلاة الجمعة وفقا لضوابط أولها الإلتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

وجاء في بيان الوزارة "أن الإجراءات تتضمن أيضا "عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد".

وسيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة

ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين، وفقا للبيان.

وتابع أنه "في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي

تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.

كما لفت البيان إلى أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطا واحتياطا أم كان إيثارا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت في اعقاب تفشي فيروس كورونا في شهر اذار/مارس الماضي قرارات لمكافحة الفيروس من بينها إغلاق دور العبادة .