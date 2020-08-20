هيل: أمريكا لن تقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل للصحفيين اليوم الأربعاء إن لبنان بلغ أدنى مستوى ولم يعد بإمكانه تحمل قيادة يرى الشعب أنها تعمل على إثراء نفسها وتتجاهل المطالب الشعبية.

وقال هيل "إنهم يرون حكاما يستخدمون النظام لإثراء أنفسهم وتجاهل المطالب الشعبية". وتابع "لقد انتهت تلك الحقبة. لم يعد هناك المزيد من المال لذلك. لقد وصلوا إلى الحضيض وأعتقد أن القيادة عاجلا أم آجلا ستقدر حقيقة أن الوقت قد حان للتغيير. وإذا

لم يحدث ذلك فأنا على قناعة بأن الجماهير ستكثف الضغوط عليهم".

وتابع "بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان تشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات البنك المركزي"، ولكن " الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بما فيها حزب الله"

وقال أنّ "أمريكا تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة تضمنت عناصر من حزب الله".

وأكّد أنّ "لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية" وأنّ "أمريكا لن تقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير".

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