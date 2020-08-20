قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مواقع لفصائل فلسطينية بغزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة.



وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن "مدفعية الاحتلال استهدفت موقعا عسكريا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأضافت :"قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع عسكرية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات".

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط قذيفة صاروخية من غزة بمنطقة عسقلان، قرب القطاع.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل على أهبة الاستعداد والجهوزية لاحتمال خوض جولة أو جولات قتال في قطاع غزة إذا لزم الأمر.

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والإثنين، شنت طائرات إسرائيلية غارات على عدة أهداف في قطاع غزة.

ومنذ أكثر من أسبوع، استأنف بغزة عمليات إطلاق البالونات الحارقة البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة؛ لمطالبة إسرائيل بتنفيذ تفاهمات كسر حصار القطاع.

وشنت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع وفرضت إجراءات عقابية بدعوى الرد على إطلاق البالونات الحارقة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن البالونات الحارقة تسببت بعدة حرائق جنوبي إسرائيل، من دون وقوع إصابات بشرية.