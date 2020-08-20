ولم يسعف القدر الصبي السوداني المهاجر!

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"الخليج 365" من لندن: لم يسعف القدر، صبي سوداني في الوصول إلى بريطانيا طلبا للجوء، حيث توفي بعد تعرض القارب المطاطي لثقب عن طريق الخطأ بواسطة مجرفة تستخدم كمجذاف مؤقت.

وقالت مصادر بحرية، إن الصبي (16 عاما) الذي لم تذكر اسمه، كان يحمل وثائق هوية تشير إلى أنه تجاوز 18 عامًا، توفي بعد انطلاقه من كاليه في فرنسا نحو بريطانيا عبر القنال الإنكليزي عند الساعة 1.09 صباح الأربعاء.

وأعادت مأساة الصبي السوداني إشعال حرب كلامية بين فرنسا وبريطانيا حول من يجب أن يمنع المهاجرين من القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر بين البلدين.

ويُعتقد أن الصبي المهاجر توفي في غضون دقائق قليلة من دخوله المياه البريطانية، بينما نجا صديق كان معه من إصابات طفيفة وانخفاض درجة حرارة الجسم.

وتأتي وفاته وسط خلاف بين فرنسا وبريطانيا بشأن طريق عبور المهاجرين غير الشرعيين، وهو أول مهاجر يموت أثناء محاولته عبور القناة هذا العام.

ماساة

ووصف نائب المدعي العام في بولوني الفرنسية، فيليب ساباتير، كيف ماتت الضحية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن أثناء محاولتها الوصول إلى الساحل البريطاني، إنها "مأساة مطلقة".

وقال ساباتير: "قال المهاجر الناجي الذي رافقه إنهم حاولوا عبور القناة على متن زورق صغير قابل للنفخ، سرقوه من كوخ على الشاطئ". كما قاموا بتجهيز أنفسهم بالمجارف كمجاديف. وقام أحدهم بثقب المركبة عن طريق الخطأ بمجرفة وسقط الرجلان في الماء. فقط الشخص الذي يستطيع السباحة تمكن من البقاء على قيد الحياة.

وقال السيد ساباتير إن الناجي "في حالة صدمة ، ويتلقى العلاج في مستشفى كاليه" يوم الأربعاء.

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وفي غضون ذلك، كشف تشارلز ديفوس، ربان قارب الإنقاذ نوتردام دو ريسبان ، أنه "كان قاربًا صغيرًا يمكنك العثور عليه في محلات السوبر ماركت وأنك تنتفخ عن طريق الفم". وقال ديفوس لصحيفة "نورد ليتورال": "كان من المستحيل العبور فيه".

عملية بحث

وكانت بدأت عملية بحث شملت قوارب وطائرات هليكوبتر، لكن لم يتم اكتشاف جثة الشاب إلا بعد شروق الشمس صباح الأربعاء، بالقرب من المكان الذي انطلق فيه الصبيان السودانيان.

وأكد المدعي العام ساباتير أنه تم فتح تحقيق جنائي، وقال إن الاسم المفترض للمتوفى لم يتم الإفراج عنه بعد، وإن الجهود تبذل للعثور على أقاربه، وتحديد عمره بالضبط.

وستقوم الشرطة القضائية بمساعدة المدعين العامين في محاولة منهم لمعرفة ما إذا كان المهربون قد ساعدوا في محاولة عبور القارب. وسيشمل التحقيق فحص سجلات هاتف الضحية، إذا كان الهاتف لا يزال يعمل بعد مرور الوقت في البحر.

جدل

ويشار إلى أنه في اطار الجدل حول المهاجرين، كانت باريس حكومة المملكة المتحدة بمبلغ 30 مليون جنيه إسترليني لتعزيز دورياتها في القناة ، لكن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قالت إن أي أموال من هذا القبيل مشروطة باستعادة فرنسا بعض مهاجريها.

وألقى بيير هنري دومون، النائب عن كاليه في البرلمان الفرنسي، باللوم على بريطانيا في وفاة المراهق يوم الأربعاء. وقال: "ما كنا نخشاه جميعًا حدث في تلك الليلة. كم عدد الأعمال الدرامية التي سيستغرقها البريطانيون لاستعادة أوقية من الإنسانية؟

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت وزارة الداخلية البريطانية من وزارة الدفاع للبحرية الملكية المساعدة في وقف تدفق المهاجرين. وحيث لا توجد خطط لاستخدام السفن، ولكن سيتم نشر الطائرات والمراقبة لمساعدة قوة الحدود التي تعاني من الإجهاد.