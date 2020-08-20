الرئيس التونسي: فلسطين ستظل القضية المركزية لكل الأحرار في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، دعمه لفلسطين، مشددًا على أنها ستظل "القضية المركزية لكل الأحرار في العالم" إلى حين استعادة الفلسطينيين لحقوقهم.

جاءت تصريحات سعيد لدى لقائه السفير الفلسطيني في تونس، هايل الفاهم، وفي أعقاب ضغوط من منظمات في تونس بشأن الموقف الرسمي من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لا سيما بعد خطوة الإمارات في هذا الاتجاه.

وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية: "موقف تونس ثابت من الحق الفلسطيني.. هذا الحق ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح".

وقال الرئيس التونسي: "لا نتدخل في اختيارات الدول ولا نتعرض لها، ونحن نحترم إرادة الدول، فهي حرة في اختياراتها وأمام شعوبها، ولكن لنا أيضا مواقفنا التي نعبر عنها بكل حرية، بعيدا عن إصدار بيانات للتنديد بهذا الموقف أو ذاك".

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وأشار إلى أنه من المفارقات اليوم هو أن يندد البعض بالشيء ونقيضه.

وكان قيس سعيد، أعلن عن دعم علني لفلسطين في حملاته الانتخابية واعتبر التطبيع مع إسرائيل "خيانة" كما اعتبر تونس في "حالة حرب" مع إسرائيل، على خلفية اعتداء سلاح الجو الإسرائيلي على مدينة حمام الشط بضاحية العاصمة تونس عام 1985، والذي خلف العشرات من القتلى الفلسطينيين والتونسيين.

وأكد أن "فلسطين رسالة سلام في العالم حين تسترجع حقها وتقيم دولتها وفق المرجعيات الدولية".

وقال السفير الفلسطيني: "تونس أثبتت موقفها الثابت تجاه الحق الفلسطيني بالفعل وليس بالكلام وأنها ليست داعمة فقط بل هي مشاركة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقه".