"فيسبوك" يحذف 790 مجموعة مرتبطة بنظرية المؤامرة لليمين المتطرف الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
أعلنت الشركة المالكة لموقع "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أنها حذفت 790 مجموعة بموقعها الشهير للتواصل الاجتماعي على صلة بنظرية المؤامرة لليمين الأمريكي المتطرف "كيو أنون".
وأضافت الشركة أنها بصدد تقييد حوالي 1950 مجموعة و440 صفحة وأكثر من 10 آلاف حساب على إنستجرام على صلة بـ"كيو أنون"، وهي نظرية للمؤامرة تتنامى عبر الإنترنت منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وقالت الشركة في بيان إن فيسبوك ستتخذ إجراءات ضد الصفحات والمجموعات وحسابات إنستجرام المرتبطة بميليشيات مقرها الولايات المتحدة والجماعات الفوضوية غير المتصلة بالإنترنت التي تدعم العنف في الاحتجاجات.
وكان مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" صنف "كيو أنون" كتهديد إرهابي محلي محتمل.
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