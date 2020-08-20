محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)
استهدفت مدفعية جيش الاحتلا الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.
وأفاد موقع "أمد" للخدمات الإعلامية، بأن مدفعية الاحتلال استهدفت موقعًا عسكريًا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأضاف الموقع الإعلامي: "قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع عسكرية شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقعًا للفصائل الفلسطينية في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.