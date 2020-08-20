واشنطن تتعهد بعدم السعي لإعدام عنصرين من داعش للحصول على أدلة بشأنهما

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
تعهدت الولايات المتحدة، بعدم السعي لتطبيق عقوبة الإعدام بحق عنصرين مزعومين بتنظيم داعش، في محاولة للحصول على أدلة بشأنهما من بريطانيا.
ويُعتقد أن الشخصين، وهما الشافعي الشيخ وأليكساندا كوتي ، كانا عضوين في ما يسمى بـ "البيتلز" وهي خلية تابعة للتنظيم، حيث قامت بتعذيب وقطع رؤوس عدد من السجناء في سوريا، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وأمريكيون.
واعتقل الشخصان، وكلاهما كان يحمل الجنسية البريطانية، من جانب الولايات المتحدة بمساعدة القوات الكردية في سورية.
وقال النائب العام الأمريكي، ويليام بار، في رسالة إلى وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أصدرتها وزارة العدل الأمريكية الأربعاء، إن الأدلة التي تملكها بريطانيا ضد الشخصين قد تكون حاسمة في القضية ضدهما.
ووعد بار بأنه لن يطلب عقوبة الإعدام في أي قضية ضدهما ولن يسمح بفرض مثل هذه العقوبة، والتي كانت مصدر قلق للندن.
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