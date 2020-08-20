في حملة لتصفية الناشطين.. اغتيال طبيبة عراقية وصديقتها بنيران "مجهولين"

في ما يبدو أنه حملة منسقة لتصفية الناشطين في مدينة البصرة جنوبي العراق، أفادت وسائل إعلام محلية وناشطون، الأربعاء، بمقتل ناشطة وصديقتها في هجوم مسلح وسط المدينة.



ونقل موقع "وكالة الإعلام العراقي" عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين استهدفوا عجلة من نوع سنتافي تقل 4 نساء بينهن طبيبة قرب تقاطع التجاري وسط البصرة".



مضيفا أن الهجوم إدي إلى مقتل اثنين إحداهن طبيبة.



وغرد ناشط على تويتر بأن الدكتورة رهام، وهي ناشطة وطبيبة في مجال التغذية، وصديقتها قتلتا بنيران مسلحين مجهولين وسط البصرة.



والاثنين، أقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، قبل أن يعين اللواء عباس ناجي خلفا له، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.



وتأتي الإقالة في حين تشهد المحافظة غليانا شعبيا وتزايدا في حالات اغتيال الناشطين، التي يفلت منفذوها من دون عقاب.



وقال المتحدث يحيى رسول، في تغريدة على تويتر، إن إقالة فليح جاءت بناء "على توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي"، مشيرا إلى تكليف "اللواء عباس ناجي بدلا عنه" لقيادة شرطة المحافظة.