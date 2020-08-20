ترامب يفعّل “سناباك” لإعادة جميع العقوبات على إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران”، وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقوبات ستكون بموجب آلية “سناب باك”.
وأوضح أنه بصدد توجيه وزير الخارجية مايك بومبيو بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تنوي أن تعيد فعليا فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي تم تعليقها في السابق.
وكانت وكالة “رويترز” قد ذكرت في تقرير أن بومبيو سيسافر على الأرجح إلى نيويورك الخميس سعيا لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك نقلا عن دبلوماسيين ومسؤول بالمنظمة الدولية.
وتابع ترامب متعهدا “إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا”. وأضاف أنها خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015.
واعتبر أن “الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران كان غبيا”، وأضاف: “الاتفاقات التي وقعها أوباما لم تكن في مصلحة بلادنا”.
وقال: “لم يعد لإيران المال لتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية”.
“سنصحح الخطأ”
وكانت الولايات المتحدة الأميركية،دانت مجلس الأمن الدولي لرفضه اقتراحاً أميركياً لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن مجلس الأمن فشل في الحفاظ على مهمته الأساسية، وأنه “أخفق في محاسبة إيران”.
واعتبر بومبيو أن مجلس الأمن تجاهل مطالب دول الشرق الأوسط، مشددا على أن أميركا ستصحح الخطأ، بعدما رفض مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح على إيران.
وقال إن مجلس الأمن مكّن أكبر دولة راعية للإرهاب من شراء الأسلحة الفتاكة، مضيفا أنه تجاهل مطالب دول الشرق الأوسط، واستدرك قائلا: “أميركا ستصحح الخطأ”.
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