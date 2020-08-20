ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق ناقشا اتفاق أوبك+ لخفض إنتاج النفط

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ 4 ساعات

أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحثا خلال مكالمة هاتفية الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية وإعادة التوازن إليها. وقالت الوكالة “أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق “أوبك بلس” بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها”.

وعقدت لجنة وزارية من منتجي أوبك+ ترأسها السعودية اجتماعا عن بعد اليوم لاستعراض سوق النفط وامتثال المجموعة باتفاق تخفيضات إنتاج النفط الحالي.