كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت فرنسا 3776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و16747 إصابة في أسبوع واحد فقط، وبذلك يصبح مجموع الإصابات المؤكدة 221267 حالة منذ تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانٍ لها تسجيل 17 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30468 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,396 مليون إصابة، بينهم أكثر من 786 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,122 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.