المغاربة يمضون 3 ساعات و39 دقيقة أمام التلفاز.. ومسلسل تركي هو الأكثر مشاهدة

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 3 ساعات، و39 دقيقة في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”، اليوم الأربعاء.

وأعلن “سيوميد”، اليوم، أن معدل الساعات، التي قضاها المشاهد المغربي أمام القنوات الوطنية في الأيام الممتدة 12 إلى 18 غشت، قد شهد ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الأسبوع، الذي سبقه، والذي سجل 3 ساعات 26 دقيقة.

وحقق المسلسل التركي الوعد المرتبة الأولى في قائمة البرامج الأكثر مشاهدة، إذ تابع حلقة، الجمعة 14 غشت الجاري، على القناة الثانية 5.28 مليون مشاهد.

وتخض أرقام سيوميد الـ8 قنوات الوطنية: الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.