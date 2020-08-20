الأوقاف تعلن فاتح محرم يوم الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، أن فاتح محرم، سيكون بعد غد الجمعة.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنها راقبت هلال شهر محرم لعام 1442 بعد مغرب اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، تقول الوزارة، فإن شهر ذي الحجة يكون قد استكمل الثلاثين يوما ويكون فاتح محرم هو يوم الجمعة 21 غشت 2020