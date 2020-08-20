شكرا لقرائتكم خبر عن 113 إصابة جديدة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2427 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 60 حالة.

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