شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ.. حرارة كاليفورنيا تتحول إلى حرائق والان نبدء بالتفاصيل

يواجه سكان كاليفورنيا الذين يعانون بالفعل من انقطاع التيار الكهربائي المتواصل والحرارة الشديدة أزمات أخرى مرتبطة بالطقس السيئ وهى حرائق غابات وضباب كثيف يسبب الاختناق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحرائق دمرت عشرات الآلاف من الهكتارات وأدت إلى عمليات إخلاء في مقاطعة سانتا كروز وبالقرب من بلد النبيذ في الجزء الشمالي من الولاية، وغطى الدخان سان فرانسيسكو أمس الأربعاء.

كما صدرت تحذيرات بشأن جودة الهواء في جميع أنحاء منطقة الخليج، واندلع أكثر من 150 حريقا خلال اليومين الماضيين وسط درجات حرارة مرتفعة بشكل قياسي، مما دفع الحاكم جافين نيوسوم إلى إعلان حالة الطوارئ.

وفي الوقت ذاته، لا يزال هناك خطر حدوث المزيد من انقطاع التيار الكهربائي. وطلبت الشركة التي تدير شبكة الكهرباء بالولاية، الحفاظ على النظام حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في سكرامنتو و 31 درجة في لوس أنجلوس، مما يهدد بالضغط على منظومة الكهرباء مرة أخرى. لكن من المتوقع أن تنحسر الحرارة بنهاية الأسبوع.