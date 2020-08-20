شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: نعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

كلف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير الخارجية بإبلاغ مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران بموجب آلية "سناباك".

وأكد أن الاتفاق النووي مع إيران كان فشلًا للإدارة السابقة والنظام الإيراني حصل بموجبه على الكثير من الأموال بلا مقابل.

وأضاف الرئيس الأمريكي:" إيران استغلت الأموال التي حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي لتمويل الفوضى والمذابح في المنطقة وحول العالم"، متابعا: "لم يعد لدى إيران من الأموال ما يكفي لتمويل الإرهاب كما كان الأمر في السابق".