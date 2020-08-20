رياضة 2020-08-20 | 00:02 3,488 مشاهدة اعلن نادي الديوانية الرياضي، عن اطقم فريقه الكروي للموسم المقبل 2020/ 2021. وسيكون القميص برعاية شركة "كابا" الايطالية، حيث سيكون الاول باللون الاحمر والثاني باللون الابيض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. قميص الديوانية الجديد بلمسة ايطالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.