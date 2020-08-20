استئناف محاكمة البشير في "انقلاب 1989".. الثلاثاء المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستأنف محكمة سودانية، الثلاثاء المقبل، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وعددا من أفراد نظامه في قضية الانقلاب العسكري الذي نفذته جماعة الإخوان الإرهابية واستولت بموجبه على السلطة في البلاد عام 1989.
وجرى تأجيل المحاكمة عقب استئناف تقدمت به هيئة الدفاع عن القياديين في المؤتمر الشعبي الإخواني علي الحاج وإبراهيم السنوسي للإفراج عنهما بالضمان، بعد أن رفضت محكمة الموضوع هذا الطلب.
وبحسب مصادر تحدثت لـ"الخليج 365" فإن محكمة الاستئناف السودانية أيضا رفضت الإفراج عن علي الحاج والسنوسي بالضمان، لكونهما يواجهان تهمة تقويض النظام الدستوري والتي تصل عقوبتها للإعدام.
وشددت المصادر على أن محكمة الاستئناف أيدت عدم جواز إصدار ضمانة لمتهمين يواجهون تهما تصل عقوبتها للإعدام.
ويواجه البشير و39 من أفراد نظامه تهمة تقويض النظام الدستوري نتيجة صعودهم إلى سدة الحكم في السودان بانقلاب عسكري، والإطاحة بالحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي.
يذكر أن النيابة العامة السودانية، والمناط بها تمثيل الحق العام، قد أحالت ملف الدعوى الخاصة بانقلاب يونيو/حزيران 1989 للقضاء بعد تحقيقات استمرت لعدة شهور، حددت بموجبها أسماء المتهمين والمواد التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها.
واستولى نظام الإخوان الإرهابي على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989، مقوضا الحكومة الديمقراطية بقيادة المهدي.
وتعد المحاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، وتم توقيفه إثر ذلك.
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