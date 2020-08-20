إصابة 3 فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة قرب رام الله

أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم بجروح خطيرة للغاية، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل قرب رام الله في وسط الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح تلقته ”الخليج 365”، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في المواجهات التي دارت في قرية دير أبو مشعل.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الهلال الأحمر بالتوجه إلى حاجز عسكري قريب لتسلم المصاب الثالث الذي وصفت جروحه بالخطيرة للغاية.

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ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن إحدى الإصابات بالرصاص الحي كانت طفيفة، وتم نقل المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.



ولم توضح الوزارة حالة الإصابة الأخرى وإن كان الجيش الإسرائيلي أكد أن الحالة الثالثة التي كان يحتجزها خطيرة للغاية.

وكان الجيش الإسرائيلي احتجز الجريح الثالث بداعي أنه شارك بإطلاق زجاجة حارقة على دورية خاصة به، لافتاً إلى إن الفلسطينيين الآخرين كانا يضرمان النار في إطارات السيارات.