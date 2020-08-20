الإمارات تبحث استراتيجية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان قرار صدر من مجلس الوزراء الإماراتي بتشكيل اللجنة في مستهل شهر أغسطس/آب الجاري. ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأعضاء اللجنة، مؤكدا دورها المهم في بلورة استراتيجية شاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يواكب كل المعايير والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. وناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع أعضاء اللجنة الخطوات القادمة لعملها كما استمع لشرح مبسط من كل الجهات المعنية المشاركة فيها. وأكد أهمية تضافر جهود جميع أعضاء اللجنة والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة.

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