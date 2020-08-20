الرئيس الأمريكي: كلفت وزير الخارجية بإبلاغ مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران بموجب آلية "سناباك" المزيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن كلف وزير الخارجية مايك بومبيو سيقدم للأمم المتحدة الجمعة طلبا بإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأوضح ترامب أنه كلف بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران بموجب آلية "سناباك".

وقال ترامب إن الاتفاق النووي مع إيران كان فشلًا للإدارة السابقة والنظام الإيراني حصل بموجبه على الكثير من الأموال بلا مقابل.

واتهم الرئيس الأمريكي إيران باستغلال الأموال التي حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي لتمويل الفوضى والمذابح في المنطقة وحول العالم.

وتابع ترامب: "لم يعد لدى إيران من الأموال ما يكفي لتمويل الإرهاب كما كان الأمر في السابق".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستحمل الصين وروسيا المسؤولية إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران .

وفي أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، منتصف أغسطس/آب الجاري، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللجوء إلى آلية "سناباك".

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وآليةٌ سناباك تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

غير أن إمكانية تفعيل واشنطن لهذه الآلية تثير جدلا، كون الأخيرة انسحبت من الاتفاق بقرار من ترامب نفسه.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.

ولتفعيل هذه الآلية سيتعين على الولايات المتحدة تقديم شكوى بشأن انتهاك إيران للاتفاق النووي إلى مجلس الأمن، على أن تقوم الأمم المتحدة بفتح تحقيق يستمر لثلاثين يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.





وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ "سناباك" من دون موافقة مجلس الأمن.

وبالتالي تعاد كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعلن في أغسطس/آب 2015، أنه من حق بلاده بدون دعم الأعضاء الآخرين في الاتفاق، استخدام آلية سناباك، وإحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، في حال لم تمتثل إيران لتنفيذ تعهداتها.