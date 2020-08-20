بايرن ميونيخ يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا المزيد

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على ليون الفرنسي بثلاثية دون رد، يوم الأربعاء، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "خوسيه ألفالادي" بالعاصمة البرتغالية "لشبونة".

الفريق البافاري تقدم بهدفين في الشوط الأول عن طريق لاعبه الألماني سيرجي جنابري في الدقيقتين 18و33، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث (ق 88).

وبذلك، ضرب بايرن موعدا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب النور بمدينة لشبونة يوم الأحد المقبل.

بدأت المباراة بإثارة بالغة من جانب الفريق الفرنسي، الذي كاد أن يباغت بايرن بهدف مبكر.

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وظهرت مساحات شاغرة في الدفاع البافاري، مما منح مهاجمي ليون فرصة الانفراد بمرمى الحارس مانويل نوير أكثر من مرة.

وفشل لاعبو ليون في ترجمة كافة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، ليأتي العقاب من بايرن بأول فرصة من تسديدة لجنابري، سكنت شباك الحارس أنثوني لوبيز.

وتناوب لاعبو ليون على إهدار الفرص التالية، ليعاقبهم جنابري من جديد بهدف جديد، قبل أن ينهي البولندي روبرت ليفاندوفسكي آمال الفرنسيين في العودة بهدف ثالث قبل النهاية بدقيقتين.

كان ليون تخطى كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الدورين ثمن وربع النهائي، وكان يمني النفس بمواصلة مغامرته والإطاحة بالعملاق البافاري، قبل أن يتعطل أمام الماكينات الألمانية.