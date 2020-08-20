جوجل يحتفي بميلاد عالم الكيمياء يوليوس لوثر ماير.. من هو؟

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل"، الأربعاء، بالذكرى الـ190 لميلاد عالم الكيمياء الألماني الشهير يوليوس لوثر ماير، من خلال تغيير الأيقونة الخاصة به عند البحث.

ولد يوليوس يوم 19 أغسطس عام 1830، وهو أول من أظهر العلاقة بين الأوزان الذرية وخواص العناصر، كما استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر ووجود علاقة بين الكتل الذرية.

وعمل ماير، مع العالم الكيميائي الروسي ديميترى مندلييف، على تطوير جدول دوري للعناصر، حيث تقع العناصر في مجموعات طبقًا لأوزانها الذرية وخواصها.

كما أنه استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر، ودفعت هذه الفكرة أشخاصًا آخرين لدراسة البناء الذري، كما أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر ورتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية.

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كذلك تعد مسألة ترتيب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية، واحدة من أهم إسهامات العالم الألمانى يوليوس لوثر ماير.

رحل لوثر ماير، يوم 11 إبريل عام 1895 عن عمر ناهز 65 عاما، بعد رحلة طويلة ومشوار مليء بالعلم والمعرفة، نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات العالمية التي جعلته واحدا من أهم علماء الكيمياء في العالم على مر التاريخ.



