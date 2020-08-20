شكرا لقرائتكم ترمب: أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك". وتابع ترمب متعهدا "إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا". وأشار إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو "سيقدم للأمم المتحدة غدا طلبا بإعادة فرض العقوبات على إيران". وأضاف أن إيران خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015. وقال: "لم يعد لإيران المال لتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية".

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