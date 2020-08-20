يوسف الحسينى: التحالف الانتخابى للأحزاب انتهى مع إعلان نتائج انتخابات الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي يوسف الحسينى، أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل مصر، انتهت بانتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، ومن الوارد أن يحدث تحالف ما تحت قبة الشيوخ، وليس بالضرورة أن يضم نفس الأحزاب.
وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن مجلس الشيوخ سيلعب دورا شديدا الأهمية والمحورية نتيجة التحديات القائمة.
وأضاف: "أتوقع أن يشهد مجلس النواب المقبل تحالفا يضم أكثر من 11 حزبا، ولا بد من تنسيق بين القوائم والفردى".
وكشف نتيجة الجولة الأولى فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، عن أن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات هي الأعلى منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشورى.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان النتيجة، أن عدد المشاركين في عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبالمقارنة بانتخابات مجلس الشورى عام 2012 فكان عدد المشاركين في انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيها الأولى والثانية نحو 6 ملايين و43 ألف ناخب بنسبة 12.9%.
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