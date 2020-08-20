خبير سياسى: مجلس الشيوخ سيلعب دورا مهما فى صناعة القوانين الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مجلس الشيوخ سيلعب دورا كبيرا ومهما في سياق العملية والمنظومة الخاصة بصناعة التشريع والسياسات العامة فى مصر. وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن انتخابات مجلس الشيوخ نموذج سياسي يتم تدشينه فى مصر، يعكس مستوى متقدما من الوعى لدى الشارع المصرى.
وأوضح فرحات أن مجلس الشيوخ مطالب باستحقاقات معينة، خاصة أنه جهة للمشورة ويساعد فى عملية التشريع، ولذا يضم أساتذة متخصصين وسيخفف العبء عن عملية التشريع وصناعة القوانين خلال المرحلة المقبلة.
وكشف نتيجة الجولة الأولى فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، عن أن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات هي الأعلى منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشورى.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان النتيجة، أن عدد المشاركين في عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبالمقارنة بانتخابات مجلس الشورى عام 2012 فكان عدد المشاركين في انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيها الأولى والثانية نحو 6 ملايين و43 ألف ناخب بنسبة 12.9%.
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