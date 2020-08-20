شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى: مجلس الشيوخ سيلعب دورا مهما فى صناعة القوانين الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فايز فرحات، الخبير بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مجلس الشيوخ سيلعب دورا كبيرا ومهما في سياق العملية والمنظومة الخاصة بصناعة التشريع والسياسات العامة فى مصر. وقال خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن انتخابات مجلس الشيوخ نموذج سياسي يتم تدشينه فى مصر، يعكس مستوى متقدما من الوعى لدى الشارع المصرى.

وأوضح فرحات أن مجلس الشيوخ مطالب باستحقاقات معينة، خاصة أنه جهة للمشورة ويساعد فى عملية التشريع، ولذا يضم أساتذة متخصصين وسيخفف العبء عن عملية التشريع وصناعة القوانين خلال المرحلة المقبلة.

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وكشف نتيجة الجولة الأولى فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، عن أن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات هي الأعلى منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشورى.