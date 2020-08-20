شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالنظام الفردى فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس 2020 بالخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس 2020 داخل جمهورية مصر العربية، حيث جاء الكشف بأسماء المرشحين الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 للنظام الفردي دائرة محافظة الدقهلية:



الدقهلية

ومن المقرر بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى، تبدأ الإجراءات الخاصة بالجولة الثانية، حيث تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

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وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 5 سبتمبر، على ان يكون التصويت في جولة الإعادة بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجرى عملية التصويت في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.