شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة ويحصل على 170036 صوت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النائب أحمد دياب الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بالجيزة بالشكر لأهالي الجيزة بكافة احياء ومدن وقرى المحافظة على ما بذلوه من جهد وعطاء لإنجاح العرس الديمقراطي الكبير بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، كما شكرهم على ثقتهم الغالية ومنحه أصواتهم ومساندته طوال فترة الانتخابات، قائلا عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة " لكم منى أسمى آيات الشكر والاعتزاز على دعمي ومساندتي وتكليفي بخدمتكم وتقديم كل ما لدي في سبيل تحقيق ما يحلم به أهل دائرتي الفترة المقبلة".
وأكد دياب أن الصورة الحضارية في انتخابات مجلس الشيوخ لم تكن لتكتمل لولا حرص القيادة السياسية، وكل مؤسسات الدولة التى ساهمت بشكل كبير وملموس في تحقيق المشهد الديمقراطي، موجها تحية لحزب مستقبل وطن الذي ينتمي اليه، وقياداته وأماناته في كل المحافظات، لما لمسه من مظاهر تؤكد سعى الحزب للحفاظ على مبادئه وأهدافه في خدمة الوطن والعمل من شعب مصر العظيم.
كما توجه دياب بالشكر لكل من دعمه من الوسط الرياضي بنجومه وإعلامه المرئي والمقروء والمسموع وأمانات وجمعيات المرأة في الجيزة ودورها الكبير والملموس في الانتخابات بشكل عام.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة قد أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ للقائمة والفردي، كما أعلنت فوز النائب أحمد دياب بحصوله على 170036 من إجمالي الأصوات الصحيحة بالجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد دياب يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة ويحصل على 170036 صوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.