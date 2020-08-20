أحمد دياب يفوز في انتخابات مجلس الشيوخ بالجيزة ويحصل على 170036 صوت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه النائب أحمد دياب الفائز في انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بالجيزة بالشكر لأهالي الجيزة بكافة احياء ومدن وقرى المحافظة على ما بذلوه من جهد وعطاء لإنجاح العرس الديمقراطي الكبير بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، كما شكرهم على ثقتهم الغالية ومنحه أصواتهم ومساندته طوال فترة الانتخابات، قائلا عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة " لكم منى أسمى آيات الشكر والاعتزاز على دعمي ومساندتي وتكليفي بخدمتكم وتقديم كل ما لدي في سبيل تحقيق ما يحلم به أهل دائرتي الفترة المقبلة".

وأكد دياب أن الصورة الحضارية في انتخابات مجلس الشيوخ لم تكن لتكتمل لولا حرص القيادة السياسية، وكل مؤسسات الدولة التى ساهمت بشكل كبير وملموس في تحقيق المشهد الديمقراطي، موجها تحية لحزب مستقبل وطن الذي ينتمي اليه، وقياداته وأماناته في كل المحافظات، لما لمسه من مظاهر تؤكد سعى الحزب للحفاظ على مبادئه وأهدافه في خدمة الوطن والعمل من شعب مصر العظيم.

كما توجه دياب بالشكر لكل من دعمه من الوسط الرياضي بنجومه وإعلامه المرئي والمقروء والمسموع وأمانات وجمعيات المرأة في الجيزة ودورها الكبير والملموس في الانتخابات بشكل عام.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة قد أعلنت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ للقائمة والفردي، كما أعلنت فوز النائب أحمد دياب بحصوله على 170036 من إجمالي الأصوات الصحيحة بالجيزة.