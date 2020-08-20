شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء كليات لعلوم الإعاقة والتعدين والعلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد حنفي، بشأن إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها – محافظة القليوبية، وأوصت الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، مؤكدة أهمية المقترح في توفير عدد كبير من الكوادر والأخصائيين للتعامل مع ذوي الإعاقة وتأهيلهم.

وقال النائب خالد حنفي، مقدم الاقتراح، إنه توجد كليتين فقط لعلوم الإعاقة والتأهيل علي مستوي الجمهورية، في جامعتي بني سويف والزقازيق، وذلك يتسبب في قلة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة، خاصة أن عدد كبير من الطلاب في الجامعات والمدارس من ذوي الإعاقة، وهناك نحو 15 مليون شخص ذوي إعاقة في مصر، وذلك يتطلب وجود أعداد كبيرة مؤهلة للتعامل معهم، مضيفا أن إقليم الدلتا كله ليس فيه كلية لعلوم الإعاقة.

فيما قال ممثل وزارة التعليم العالي، إن هناك كلية لعلوم الإعاقة والتأهيل في الزقازيق، وإذا تم إنشاء كلية أخري في جامعة بنها ستخدم المحافظات المجاورة، ولا مانع من إنشاء الكلية.

كما أكد ممثل محافظة القليوبية، أن المحافظة تثمن فكرة إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها، وليس لدي المحافظة مانع.

Advertisements

ووافقت اللجنة أيضا، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد إسماعيل جاد الله، بشأن إنشاء كلية للتعدين بجامعة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ، مع التوصية بسرعة تخصيص الأرض لإنشاء الكلية.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء كلية علاج طبيعي تابعة لجامعة المنيا – محافظة المنيا، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب سلامة الرقيعي، بشأن إنشاء عدد من الكليات بجامعة العريش – محافظة شمال سيناء.

ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن تحويل فصول فرع كلية التربية بجامعة سيناء من فصول إلي كلية بجامعة جنوب سيناء، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحمن البكري، بشأن إنشاء كلية للعلوم الطبية بجامعة دمياط– محافظة دمياط.