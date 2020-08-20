شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تنظيم انتخابات الشيوخ إنجاز كبير ومصر أقوى من أى أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماجد طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ إنجاز ونجاح كبير، مشيرا إلى أنه رغم الظروف التى كان يمكن أن تعكر صفو المشاركات كان هناك مشاركات جيدة في ظل تلك الظروف.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مشاركة الشباب كانت ملحوظة وهى مؤشر إيجابى كبير، وهناك رسالة قوية أنه نستطيع في وقت قليل أن ننظم الانتخابات، ولا نتوقف أمام أي أزمات، ومصر أقوى من أي أزمات، طالما هناك إرادة سياسية قوية.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الانتخابات خرجت بشكل نشيد به من مشهد منضبط بإشراف قضائى، لافتاً إلى أن هناك تجاوزات غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية، خاصة أن هناك 14 منظمة دولية تراقب وتتابع الانتخابات وأصدرت تقارير تشيد بعملية الانتخابات، و162 مؤسسة إعلامية دولية أيضا تتابع الانتخابات.

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كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أعلن النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل والتى بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد الناخبين المقيدين فى انتخابات مجلس الشيوخ، 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، بينما بلغ عدد الناخبين الحاضرين المشاركين فى التصويت 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفا و741 ناخبا بنسبة 84.585%، وبلغت أعداد الأصوات الباطلة مليونا و381 ألفا و294 صوت بنسبة 15.42%.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الانتخابات جرت فى 14 ألفا و92 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، وتنافس فيها المرشحين 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القوائم.