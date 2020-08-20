شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم ضد الدوحة ..غدا العرض الأول بمصر للفيلم الوثائقي" قطر حرب النفوذ على الإسلام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في صفعة وضربة قوية لتنظيم الحمدين في الدوحة وكشف اوراقه الخفية في دعمه للجماعات الارهابية في المنطقة من أجل تنفيذ مخططاته، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنها ستعرض فيلم "قطر حرب النفوذ على الإسلام في أوروبا" على قناة إكسترا نيوز يوم الخميس 20 أغسطس الساعة 10 مساء، ويتم إعادته الجمعة 21 أغسطس الساعة 8 صباحا والساعة 7 مساء،وحصلت على حقوق عرض هذا الفيلم الوثائقي حصريا بعد مفاوضات مكثفة لأهمية محتوى الفيلم للمشاهد المصري والعربي، ويعد الفيلم الوثائقي مستوحى من كتاب "أوراق قطر" للصحفيين كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو.

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وحسب البرومو الخاص بالفيلم ،يكشف تفاصيل ومعلومات كانت لأول مرة عن محاولة الدوحة بثّ التطرف فى أوروبا، كما كشف كمّ الملايين التى قام بإنفاقها تنظيم الحمدين على كل التابعين له من العملاء فى أوروبا،

ويخشى النظام القطرى من انكشاف جرائمه وتآمره ومخططاته المستمرة فى المنطقة، فرغم كم الجرائم التى يرتكبها، إلا أنه يتخوف من أن تصدر صورته الإجرامية فى الخارج، ويسعى دائمًا على تجميل صورته من خلال شراء وسائل الإعلام وغيرها من الخطط من أجل تحسين صورة الوجه القبيح للأمير القطرى تميم بن حمد آل ثانى فى العالم الخارجي، وشراء كل مرتزق يحاول تجميل صورته فى العديد من الدول، وقد سعى هذا النظام الإرهابى مؤخرًا بقوة لمنع بثّ الفيلم؛ فهو يرصد ويؤكد (دعم قطر للإرهاب)، بالأدلة، وسجلها فى دعم الإرهاب، وتمويل الدوحة للجماعات المسلحة والمنظمات المتطرفة فى أوروبا، ويستند إلى آلاف الوثائق السرية، التى تثبت تمويل قطر للمؤسسات والبرامج لدعم منظمة الإخوان المسلمين فى العديد من الدول الأوروبية، والطرق المختلفة فى دعم قطر للإرهاب عن طريق المنظمات الإنسانية والبرامج الخيرية.