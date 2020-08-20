تعرف على أسباب إلغاء إعفاء عوائد الأذون والسندات من الضريبة على الدخل × 8 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ونستعرض فيما يلى أبرز وأهم المعلومات عن مشروع القانون ودوافع الحكومة للتقدم به وتبعات تطبيقه.1- القانون لا يُخل بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية
2- إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل
4- عوائد كل الأذون والسندات الصادرة قبل العمل بهذا المشروع بقانون معفية بالكامل من الضريبة على الدخل5- بلغ إجمالى الفاقد الضريبى عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 33.8 مليار جنيه
6- القانون يحسن من الإيرادات الضريبية، وهو ما سيؤدى إلى تحسين حجم الدين العام وتكلفته7- تبين من التطبيق العملى إساءة استخدام الإعفاء من قبل بعض الجهات لأغراض التخطيط الضريبى من أجل تحقيق وفورات
8- إلغاء الإعفاء سيؤدى إلى الحد من هذه الممارسات الضارة بل وتوقفها نهائيا
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