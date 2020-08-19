الرجاء “يعزز” الصدارة بانتصاره على الفتح الرباطي

بلال نوالي – صحافي متدرب تمكن فريق الرجاء البيضاوي من تعزيز صدارته للبطولة الوطنية عقب فوزه على الفتح الرباطي مساء اليوم الأربعاء في مباراة برسم الجولة 23 احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط. وتقدم النسور الخضر في المباراة بواسطة المايسترو محسن متولي في حدود الدقيقة 29 من الشوط الأول، لتنتهي الجولة الأولى بتفوق الرجاء. هدف الرجاء البيضاوي في الشوط الأول حرك فريق الفتح الرباطي ليخلق مجموعة من المحاولات لم يكتب لها أن تعانق الشباك، لتنهتي المقابلة بانتصار الرجاء الذي عزز صدارته المؤقتة الرللبطولة الوطنية.

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