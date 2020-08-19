بلال نوالي- صحافي متدرب
أقدمت السلطات المحلية بالرباط، منذ يوم أمس الثلاثاء، على تطويق بعض أزقة حي التقدم، بعد تحوله إلى بؤرة وبائية لفيروس كورونا المستجد.
ومن بين الخطوات التي تم إتخادها، إغلاق المحلات التجارية بحي التقدم، قرار لم يتقبله بعض التجار نظرا لظروفهم المتعلقة بمصاريف الكراء وغيرها، بينما يرى البعض الآخر بأن عملية تطويق الأحياء خطوة مهمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين.
ووضعت السلطات حواجز أمنية عند كل تقاطع بين الشوارع، ونقط مراقبة متعددة، وتأتي هذه الخطوة للحد من انتشار الوباء، الذي عرف تسجيل أرقام قياسية بالمغرب في الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حي التقدم بالرباط.. إغلاق المحلات التجارية وحواجز أمنية وتكثيف نقط المراقبة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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