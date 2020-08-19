معركة الأمعاء الخاوية مستمرة.. معتقلون ينضمون للزفزافي وأحمجيق في الإضراب عن الطعام

بدأت قائمة نشطاء حراك الريف الذين يخوضون معركة الأمعاء الفارغة لتحقيق مطلب التجميع داخل السجون تتسع، بالتحاق مضربين جدد.

وقال الحقوقي خالد البكاري، اليوم الأربعاء، أنه في الوقت الذي وصل إضراب ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق يومه السادس من الإضراب عن الطعام بسجن راس الما “لتحق اليوم بهذا الإضراب كل من محمد حاكي وزكرياء أضهشور”، بسجن گرسيف.

وأوضح البكاري أن الإضراب عن الطعام، يخوضه المعتقلون من أجل مطالب تتعلق بتجميع ما تبقى منهم بسجن سلوان القريب من عائلاتهم، وتحسين التغذية، والزيادة في مدة المكالمات والزيارة والفسحة، ومطالب أخرى، كلها كانت قد التزمت بها مندوبية السجون بعد إضراب سابق عن الطعام وصل 27 يوما.

وكان أحمد الزفزافي، رئيس جمعية ثافرا لعائلات معتقلي حراك الريف، قد تحدث قبل أيام عن الإضراب الذي أطلقه ابنه ناصر رفقة نبيل أحمجيق، كما كشف أن المعتقل أشرف مديد حاول الانتحار الاثنين بسجن سلوان بالناظور، بناء على تصريحات أسرته.