شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يهود يقتحمون «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 98 مستوطنًا، بقيادة المتطرف يهودا غليك، تجولوا في ساحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وصولاً إلى مصلى باب الرحمة.