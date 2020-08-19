شرطة البصرة تنفي مقتل شاب وخطيبته وسط المحافظة

نفت قيادة شرطة البصرة، الاربعاء، مقتل شاب وخطيبته بهجوم مسلح وسط المحافظة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حصول جريمة اغتيال شاب وخطيبته وسط البصرة ونحن إذ ننفي هذه المعلومات نهيب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر".
وأضافت أن "هنالك هجمة تقودها الصفحات والمواقع الالكترونية المغرضة للعبث بأمن واستقرار محافظتنا الفيحاء"، مشيرة الى أن "شرطة البصرة ستلاحق هؤلاء العابثين قضائيا وسيلاقون جزائهم".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بان امراة قتلت واصيب زوجها الناشط بهجوم مسلح في البصرة.
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