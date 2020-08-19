بايرن يضيف ليون لقائمة ضحاياه ويبلغ نهائي دوري الابطال

رياضة 2020-08-19 | 22:47 2,380 مشاهدة فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فريق أولمبيك ليون بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب "خوسيه ألالفادي"، بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسجل أهداف المباراة، سيرجي جنابري "ثنائية"، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 18 و33 و88. النادي البافاري، بهذا الانتصار يتأهل لنهائي دوري الأبطال، حيث سيلاقي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي انتصر على لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة أيضًا.

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