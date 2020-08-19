انت الان تتابع زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة سومطرة في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وقع زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة جزيرة سومطرة في إندونيسيا اليوم الأربعاء وشعر السكان بقوة الهزة في المنطقة لكن وكالات رصد الزلازل استبعدت حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).
ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إن السكان شعروا بالزلزال في مدن المنطقة بما في ذلك بنجكولو، الأقرب إلى مركز الزلزال، وبادنج.
وأضافت في بيان "حتى الآن لم ترد تقارير عن حدوث أضرار لكننا نتابع الزلزال".
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