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زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة سومطرة في إندونيسيا

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قياس قوة أحد الزلازل

وقع زلزال بقوة 6.8 درجة قبالة جزيرة سومطرة في إندونيسيا اليوم الأربعاء وشعر السكان بقوة الهزة في المنطقة لكن وكالات رصد الزلازل استبعدت حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إن السكان شعروا بالزلزال في مدن المنطقة بما في ذلك بنجكولو، الأقرب إلى مركز الزلزال، وبادنج.

وأضافت في بيان "حتى الآن لم ترد تقارير عن حدوث أضرار لكننا نتابع الزلزال".

 

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