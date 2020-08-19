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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد: الإمارات وعُمان ترتبطان بعلاقات تاريخية وأخوية راسخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة، التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه سموه مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الجديد.
وتوجه بالتهنئة إلى السيد بدر بن حمد البوسعيدي بنيل الثقة السلطانية السامية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.
وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن ثقته بأن السيد بدر بن حمد البوسعيدي سيثري مسيرة العمل الدبلوماسي لما يتمتع به من تجربة دبلوماسية متميزة وعلاقات واسعة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، معربا سموه عن تطلعه لمزيد من التواصل والتعاون مع معاليه.
وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ستزداد تماسكا وتطورا و رسوخا في ظل رعاية واهتمام من القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية العمانية تعد نموذجا للترابط والتعاضد بين الأشقاء.
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