شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بمبادرة السلام العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان اليوم الاربعاء ان المملكة العربية السعودية ملتزمة بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية وترفض اية إجراءات أحادية الجانب تقوم بها اسرائيل.

Advertisements جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الالماني هايكو ماس اليوم في برلين. وقال الامير فيصل "المملكة ملتزمة بالسلام على اساس خطة السلام العربية وتعتبر ان الخطوات الاسرائيلية احادية الجانب تعرقل عملية السلام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بمبادرة السلام العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.