شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة التصويت بانتخابات الشيوخ 2020 الأعلى مشاركة منذ تدشين مجلس الشورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نتيجة الجولة الأولى في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء، عن أن نسبة المشاركة في تلك الانتخابات هي الأعلى منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشورى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لإعلان النتيجة، أن عدد المشاركين في عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبالمقارنة بانتخابات مجلس الشورى عام 2012 فكان عدد المشاركين في انتخابات مجلس الشورى بمرحلتيها الأولى والثانية نحو 6 ملايين و43 ألف ناخب بنسبة 12.9%. وعلى الرغم من التحديات التي كانت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الممثلة في انتشار جائحة فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة إلا أن النسبة جاءت على غير المتوقع وكانت أعلى نسبة للمشاركة في تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان. Advertisements ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين المعلن أسمائهم بخوض جولة الإعادة اعتبارا من 20 أغسطس، ثم الطعن على قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الجولة الأولى أمام المحكمة الإدارية العليا يومي 20 و21 أغسطس.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، ثم تنتهي فترة الدعاية ويبدأ الصمت الانتخابي في الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلى لكل دولة يوم 5 سبتمبر، على ان يكون التصويت في جولة الإعادة بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر، وذلك لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضي، بينما تجرى عملية التصويت في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر.

وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر.