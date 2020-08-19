شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء كلية للبترول والتعدين بمدينة رأس غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمادة غلاب، بشأن إنشاء كلية للبترول والتعدين بمدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم من الإجراءات للتنفيذ.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن إنشاء معهد لعلوم البرمجيات على غرار (M.I.T) بالولايات المتحدة الأمريكية، وطرح مبادرة مصرية لتعليم البرمجيات من خلال دبلومة أو برنامج مرحلي لتنمية مهارات البرمجة.

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وقررت اللجنة حفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام أبو المجد، بشأن إنشاء فرع لإحدى كليات جامعة الأزهر للطالبات على قطعة أرض مساحتها 19 قيراط كائنة بناحية مدينة ههيا – مركز ههيا – محافظة الشرقية.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي، أيضا، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تركيب جهاز قسطرة مخية للتدخل في عمليات الجلطات الخاصة بالمخ بجامعة أسيوط.